تموين دمياط يشن حملة لمتابعة محطات تعبئة البوتاجاز

دمياط معتز الشربيني

شنت مديرية تموين دمياط، بقيادة مجدى عبد الكريم عامر وكيل وزارة التموين بدمياط حملة موسعة للمرور على محطات تعبئة البوتاجاز ومتابعة الأوزان المقررة والتأكد من وفرة سلعة البوتاجاز.

حيث تشكلت حمله تموينيه برائاسة وكيل وزارة التموين مجدى عبد الكريم، وعضوية ضياء الدين قنديل مديرالرقابة ومجدي المغلاوي مدير التجاره والبدري النمر مفتش التجارة .

وشدد وكيل وزارة التموين بدمياط على تشديدالرقابة على كافة مستودعات البوتاجاز لضمان توفير أسطوانة البوتاجازللمواطنين وتشديد الرقابة على توزيع الحصص و التصدى بكل حزم على المحافظه على الدعم وانه لاتهاون فى العبث فى ملف الدعم وان الحفاظ على الدعم من اولويات وزارة التموين طبقا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين.

وذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخليه بتشديد الرقابه على الأنشطة التموينية والأسواق وبناءا على توجيهات الدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط.