تموين الأقصر يكشف تفاصيل فتح 20 منفذا لسوق اليوم الواحد و13 معرضا "أهلاً رمضان"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه تشهد أسواق الخضر والفاكهة ثبات في أسعار بعض السلع بما يناسب كافة واحتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، مع تذبذب في أسعار سلع أخرى نتيجة لآليات السوق الحر وبما لا يؤثر على إتاحة وتوفر جميع تلك السلع، حيث توفر المديرية الدعم الكامل للأسواق طوال الشهر الكريم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم على مدار الفترة الماضية بالنسبة لخدمة المواطنين عبر سوق اليوم الواحد، فقد تمت إقامة وافتتاح عدد 20 سوق لليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة في المناطق التالية:- (بندر الأقصر – مدينة إسنا – مدينة الزينية – مدينة طيبة الجديدة - مدينة الطود – منطقة المريس – مدينة البياضية – مدينة أرمنت) حتى الآن، ومازالت المديرية مستمرة في إقامة أسواق اليوم الواحد بجميع المراكز والقرى لتوفير السلع لكافة المواطنين، وخاصة الأكثر إحتياجاً بأسعار مناسبة ومخفضة عن السوق الخارجي بنسبة 25 – 30%.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، إنه على جانب عمل معارض أهلاً رمضان فقد تم بالتنسيق مع الغرفة التجارية ورجال الأعمال وكبار التجار وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والأحزاب والجمعيات الإستهلاكية، فقد تمت إقامة وإفتتاح عدد 13 معرض رئيسي بمبادرة أهلاً رمضان على مستوى المحافظة (بندر الأقصر – مدينة إسنا – مدينة الزينية – مدينة الطود – مدينة البياضية – مدينة أرمنت – مدينة القرنة)، وذلك بإشراف المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالإضافة إلى إشراك عدد 16 شادر و96 محل تجاري وعدد 19 فرع للسلاسل التجارية الكبرى، و40 مشروع جمعيتي و8 فروع الشركة المصرية المميكنة والهايبرات و6 منافذ تابعة لوزارة الداخلية (آمان)، و12 منفذ تابع للمنطقة الجنوبية، و5 سيارات متنقلة ( مشروع عربيتي ) وعدد 6 منافذ للأحزاب لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية واللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة بأسعار مناسبة ومخفضة عن السوق الخارجي بنسبة 25 – 30 %..



توفير السلع فى معارض أهلاً رمضان حول الأقصر



وكيل تموين الأقصر يكشف تفاصيل فتح 20 سوق لليوم الواحد بالمدن والقرى