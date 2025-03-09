تقرير عبري: تسريب معلومات حساسة عن إسرائيليين حاملين أسلحة مما يعرضهم للخطر

وكالات

كشفت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية أن معلومات حساسة تشمل هويات وعناوين آلاف الإسرائيليين الحاملين للأسلحة أصبحت متاحة على الإنترنت مما يعرضهم للخطر.

وأضافت أن معلومات الإسرائيليين الحاملين للأسلحة على الإنترنت تمكن جهات إجرامية أو قومية من العثور عليهم بسهولة.

وبحسب الصحيفة، فإن قراصنة إيرانيون سربوا وثائق كثيرة مصدرها الشرطة والأمن القومي عن حراس وغرف أسلحة بمؤسسات عامة.

ونقلت الصحيفة العبرية عن شركة أمريكية فحصت البيانات قولها إن كل من يحتفظ بسلاح في منزله الآن معرض لخطر أكبر.

وقال خبراء بالأمن السيبراني إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر التسريب إن كان من أنظمة حكومية أو جهة خاصة كشركة أمنية