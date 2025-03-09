اليوم السابع
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بهجة رمضان فى ملاعب المنيا.. شاهد فرحة الأطفال فى الدورة الرمضانية.. فيديو

الأحد، 09 مارس 2025 06:00 ص
بهجة رمضان فى ملاعب المنيا.. شاهد فرحة الأطفال فى الدورة الرمضانية.. فيديو الدورة الرمضانية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشر من داخل مركز شباب ريدة التابعة لمركز المنيا، وانطلاق الدورة الرمضانية للطلائع اليوم، بعد القرعه وتجمع 12 فريقا من الشباب.


وتحرص مديرية الشباب والرياضة على إقامة الدورات الرمضانية كل عام لتكون فرصه لتلاقى الشباب وتجمعهم على ممارسة الرياضة، كذلك الأنشطة المختلفة الثقافية والأدبية، لبث روح الانتماء فى النشئ وبث الفرحة بين الشباب فى أيام الشهر الكريم.


وقد رصد البث المباشر انطلاق الدورة الرمضانية التى يتنافس فيها 12 فريقا للطلائع حتى سن 15 عاما،  بعد القرعة التى أجريت بحضور مندوبين عن جميع الفرق المشاركة.







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