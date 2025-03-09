الولايات المتحدة تنهى إعفاء العراق من شراء الكهرباء الإيرانية

أ ش أ

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية ضد طهران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، إن القرار بعدم تجديد الإعفاء عند انتهاء صلاحيته "يضمن أننا لا نسمح لإيران بأي درجة من التخفيف الاقتصادي أو المالي".

وأضاف أن حملة ترامب ضد إيران تهدف "إلى إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي قال أمس السبت إن الحكومة العراقية وضعت عدة سيناريوهات لمواجهة أي تطورات تتعلق بالموضوع.