الكنيسة تقيم قداس إلهى تخليدا لذكرى رحيل البابا كيرلس السادس

كتب: محمد الأحمدى

تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأن قداس إلهى فى طاحونة القديس البابا كيرلس السادس بعزبة خير الله، حيث يترأس الصلاة نيافة الأنبا إرميا الأسقفالعام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.

وتحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، حيث تُقام القداساتوالعظات الروحية في الكنائس والأديرة.

ويتوافد آلاف الأقباط من مختلف المحافظات، إلى طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة ودير مارمينا بمريوط حيث يرقد جسده الطاهر، للصلاة والتبركبسيرته العطرة، مستذكرين فضائله الروحية وإنجازاته التي لا تزال حاضرة في وجدان الكنيسة القبطية حتى اليوم.