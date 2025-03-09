الكنيسة الأرثوذكسية تحيى ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس اليوم

كتبت – بتول عصام

تحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، حيث تُقام القداسات والعظات الروحية في الكنائس والأديرة، كما يتوافد آلاف الأقباط من مختلف المحافظات، إلى طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة ودير مارمينا بمريوط حيث يرقد جسده الطاهر، للصلاة والتبرك بسيرته العطرة، مستذكرين فضائله الروحية وإنجازاته التي لا تزال حاضرة في وجدان الكنيسة القبطية حتى اليوم.

بعد وفاة البابا يوساب الثاني الـ115 في 13 نوفمبر 1956، كان القمص مينا البراموسي المتوحد من بين المرشحين لمنصب البطريرك. وفي 17 أبريل 1959، أجريت الانتخابات التي اختارته ضمن ثلاثة مرشحين، وفي 19 أبريل 1959، أُجريت القرعة الهيكلية التي أعلنت اختياره ليصبح البابا كيرلس السادس، حيث تمت سيامته بطريركًا في 10 مايو 1959.

ورحل البابا كيرلس السادس في 9 مارس 1971، ودُفن أولًا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبل أن تُنقل رفاته إلى دير مارمينا بمريوط في 23 نوفمبر 1972، وفقًا لوصيته. وفي يونيو 2013، أعلن المجمع المقدس رسميًا قداسته، ليصبح من قديسي العصر الحديث في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.