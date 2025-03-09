السيطرة على حريق سيارة نقل على الصحراوى الغربى فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق، نشب بسيارة على الطريق الصحراوى الغربى، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، دون حدوث إصابات بشرية.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا، من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بسيارة على الطريق الصحراوى الغربى اتجاه سوهاج البلينا.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا باشتعال النيران بسيارة على الطريق الصحراوي الغربي إتجاه سوهاج بمركز البلينا، حيث تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بكونتينر "فارغة ملك شركة خاصة للنقل والتجارة والتوزيع بسوهاج" قيادة المدعو فيصل ع ب 60 سنة سائق ومقيم دائرة مركز سوهاج على الطريق المشار إليه فوجئ قائدها بانبعاث أدخنة من مقدمة السيارة وأسفل الكابينة واشتعال النيران بها.

وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، ولم تنتج عن ذلك إصابات، وانحصرت التلفيات في احتراق كابينة السيارة والجزء الأمامي.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما سبق، وأضاف أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي ببطارية السيارة ولم يتهم أحدا، ونفي الشبهة الجنائية، وبسؤال المدعو عادل م م 50 سنة مدير التشغيل بالشركة ومقيم دائرة مركز ساقلته بمضمون ما سبق، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.