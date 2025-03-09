الاحتلال الاسرائيلى يعتقل 13 فلسطينيا من رام الله والبيرة والخليل

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، ستة فلسطينيين من بلدة سلواد وقرية دير قديس في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بلال ماهر من بلدة سلواد شرقا، وداهمت محلا تجاريا ودمرت محتوياته، واعتقلت عمر مراد ناصر، ومحمد بدر صافي، ومصطفى عمار ناصر، وأحمد محمد ناصر، وأمير نظمي فقوسة من قرية دير قديس غربا، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 7 فلسطينيين، من محافظة الخليل، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة من المستشفى الأهلي.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: هاشم أبو تركي، وإيهاب القواسمة، ومصعب أبو اشخيدم، ومنذر خالد الأطرش، من مدينة الخليل، ووسيم شاهر أبو عصبة من بلدة حلحول، وتامر عبد الله أبو طعيمة من بلدة اذنا، وعيسى محمد ظاهر سياعرة من خاراس في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها.

كما داهمت قوات الاحتلال المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.