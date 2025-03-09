الأمن السوري يمشط قرية طريق التلة في ريف اللاذقية

وكالات

قالت تقارير إخبارية إن الأمن الداخلي السوري يمشط قرية طريق التلة في ريف اللاذقية من المسلحين، وذلك في أعقاب اشتباكات شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه، جدد الرئيس السوري، أحمد الشرع، دعوته للحفاظ على السلم الأهلي.

كما أكد أن الأزمة الحالية "عدت على خير"، مشدداً على أن لا خوف على سوريا.

ودعا السوريين إلى "الاطمئنان لأن البلاد تتمتع بمقومات للبقاء"، مضيفاً "قادرون على العيش سويا في هذا البلد".

كذلك أوضح الشرع أن ما جرى في الساحل كان "ضمن التحديات المتوقعة"، في إشارة إلى المساعي لبث الفتنة وإثارة البلبلة.

ففي كلمة مختصرة ألقاها في جامع الأكرم بمنطقة المزة في دمشق، فجر اليوم الأحد، دعا إلى الحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وفي السياق نفسه، أصدر بطاركة الكنائس في سوريا بيانًا بشأن الأحداث الأخيرة في سوريا قائلين إن سوريا في الأيام الأخيرة تشهد تصاعدًا خطيرًا في أعمال العنف والتنكيل والقتل، وقد أسفرت عن تعد على المواطنين المدنيين الأبرياء، ومن بينهم نساء وأطفال، إضافةً إلى الاعتداء على البيوت وحرمتها وسرقة الممتلكات، في مشاهد تعكس حجم المعاناة التي يرزح تحتها الشعب السوري.

وأضاف البيان أن الكنائس المسيحية، إذ تدين بشدة أي تعدٍّ يمسّ السلم الأهلي، تستنكر وترفض المجازر التي تستهدف المواطنين الأبرياء، وتؤكد ضرورة وضع حدٍّ لهذه الأعمال المروعة التي تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية.