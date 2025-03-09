الأقصر تسترد أملاك الدولة وتفوت الفرصة على المخالفين في رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت محافظة الأقصر، سلسلة من الحملات خلال شهر رمضان المبارك، في كافة أرجاء مدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر، لحماية الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الجهات المختلفة في الدولة، حيث تتم تلك الحملات بناءاً على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، وبالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وتم تنظيم تلك الحملات ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25 للتعديات عقب نجاح مجهودات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات في إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري باسترداد عدد 3 حالات زراعة ومباني بإجمالي مساحة 252 ألف متر مربع بقرية المحاميد، وذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد الحالات الغير مستوفية والغير صالحة للتقنين طبقا للقانون، وقاد الحملة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة، وبحضور رئيس قرية المحاميد، ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية وحماية أملاك المركز، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة، وتم تسليم الأراضي لرئيس القرية ومسئول أملاك القرية، وتم تحرير الكارت الذهبي وإتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى تحرير ما عاد عليه من نفع لعدد 8 حالات زراعة ومباني.

وفى أرمنت أيضاً تم إسترداد عدد 3 حالات تعدى على زراعات ومباني بإجمالي مساحة 1565 مترا بقرية السلام، وتم تسليم الأرض لرئيس قرية السلام ومسئول أملاك القرية، وجارى تحرير الكارت الذهبي وإتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ حالة إزالة تعدي في المهد على أرض زراعية بقرية الرياينة حوض الشلبة على مساحة 175 متر، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والمونة السوداء، وتمت الحملة بمعدات الوحدة المحلية للمركز ، وبقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المدينة وبحضور رؤساء قريتى السلام والرياينة ومشرف التنظيم ، ومدير وأعضاء المتابعة ، ومسئولي الأملاك بالقرية ، وحماية أملاك المركز وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة .

ونجحت الحملات في مدينة القرنة بقيادة مصطفى جبريل رئيس المدينة، في إزالة لحالة تعدى على خط التنظيم وبناء بدون ترخيص على مساحة 100 متر مربع، وذلك فى منطقة الميناء السياحى، حيث شارك فى الحملة النوبي محمد حجازى نائب رئيس المركز وأعضاء الإدارة الهندسية، كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة حملة لإزالة حالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة فى المهد على مساحة 120 متر مربع، حيث قامت الإدارة الهندسية بالتصدى لأحد المواطنين لمحاولة التعدى على أملاك الدولة بمنطقة القرنة الجديدة بالبناء بالطوب الأحمر، وذلك تنفيذاً لتعليمات محافظ الأقصر بالتصدي بكل حزم للتعدى على أملاك الدولة.

أما في مدينة الزينية فقد قاد مسئولي المدينة برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المركز، بتنفيذ أعمال إزالة حالتي تعدي في المهد على مساحة 2 قيراط عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، أما الحالة الثانية مخالفة عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض علي مساحة 2 قيراط تقريباً بقرية الزينيه بحري نجع الهرامشة وتم إزالة الحالتين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بحضور رئيس قرية الزينية بحري وسكرتير القرية ومسؤل القسم الفني بالقرية.

وتابع رئيس مدينة الزينية، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات عن أملاك الرى، حيث تمت إزالة عدد 3 حالات تعدي على أملاك الري، وذلك بحضور سكرتير عام مركز ومدينة الزينية والقوة الأمنية بمركز شرطة طيبة ورئيس نقطة شرطة الزينية ورئيس قرية الصعايدة ومندوبي هندسة ري الأقصر، حيث جاء ذلك في ضوء تكثيف جهود أعمال التصدى لكافة أشكال التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية و البناء المخالف.



حملة لإزالة لحالة تعدى على خط التنظيم وبناء بدون ترخيص بالقرنة



إسترداد 3 حالات تعدى على زراعات ومباني بإجمالي مساحة 1565 متر بأرمنت



إسترداد 3 حالات تعدى على زراعات ومباني بإجمالي مساحة 1565 متر



إسترداد 3 حالات تعدى على زراعات ومباني فى أرمنت



الزينية تزيل 5 حالات تعدي على 4 قراريط أراضى أملاك الدولة



حملات استرداد 3 حالات أملاك دولة بمركز أرمنت



إزالة لحالة تعدى على خط التنظيم وبناء بدون ترخيص بالقرنة



حملات إسترداد 3 حالات تعدى على زراعات ومباني بإجمالي مساحة 1565 متر



إزالة تعدى بالبناء على أملاك الدولة فى المهد على مساحة 120 متر



استرداد 3 حالات أملاك دولة بمركز أرمنت



إزالة 5 حالات تعدي على 4 قراريط أراضى أملاك الدولة



إزالة بناء بدون ترخيص على مساحة 100 متر بمدينة القرنة