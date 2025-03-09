إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب أولوية المرور على الطريق بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين، بدائرة مركز شرطة أخميم، بسبب أولوية المرور بالطريق، نتج عن المشاجرة إصابة 2 بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوجود مشاجرة بين " طرف أول " فارس خ م ط 20 سنة طالب مصاباً " بجرح بالرأس وإشتباه نزيف بالمخ " وتم نقله لمستشفي أخميم المركزي.

وبين " طرف ثان " أحمد ح ن ض 23 سنة عامل مصاباً " بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " الطرفان مقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني " عصا شوم " افاد والد الأول 50 سنة عامل أتهم الطرف الثاني بالتعدي علي نجله المذكور بالضرب وإحداث إصابته بالعصا المضبوطة بحوزته بسبب خلاف بينهما علي أولوية المرور بالطريق بمحل إقامتهما.

وبمواجهة الطرف الثاني اقر بإرتكاب الواقعة وإتهم الطرف الأول بإحداث إصابته لذات السبب، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.