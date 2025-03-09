"أنت أقوى من المخدرات".. لقاءات توعوية بمراكز شباب شمال سيناء للتحذير من الإدمان

العريش ـ محمد حسين

نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، ممثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فعاليات توعوية تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، وذلك داخل مراكز الشباب بالمحافظة.

استهدفت الفعاليات الأسر والأفراد، حيث تم تنظيم لقاءات توعوية بمركز شباب السلام لرفع الوعي لدى النشء والشباب بخطورة تعاطي المخدرات، والتعريف بآثارها السلبية على الصحة والمجتمع. كما تم تقديم شرح تفصيلي حول الخدمات التي يوفرها الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان (16023)، والذي يوفر الاستشارات والدعم للمحتاجين إلى العلاج.

تنوعت الفعاليات بين الأنشطة التوعوية والترفيهية، حيث تم تقديم ألعاب تعليمية للأطفال، من بينها لعبة "السلم والدخان"، التي تهدف إلى توصيل رسائل حول مخاطر التدخين والمخدرات بطريقة مبسطة. كما شارك الأطفال في أنشطة التلوين والرسم على الوجوه، بما يعزز استيعابهم للمعلومات بطريقة مرحة وجاذبة.

وأكد ايهاب حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المديرية مستمرة في تنظيم فعاليات التوعية بمخاطر الإدمان داخل مراكز الشباب، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعم اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء. وأضاف أن هذه اللقاءات تهدف إلى حماية الشباب من أخطار الإدمان، وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.