أسعار الفراخ اليوم الأحد 9-3-2025 بأسواق مطروح.. الكيلو يبدأ من 85 جنيه

مطروح – حسن مشالى

تشهد أسعار الفراخ، اليوم الأحد 9- 3- 2025، بأسواق محافظة مطروح، استقرار عند مستويات في متناول الجميع، مع استمرار الإقبال الكبير من المواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك، ويتباين سعر كيلو الفراخ البيضاء حسب الحجم، وتتغير أسعار الفراخ بأنواعها حسب ما تعلنه بورصة الدواجن بشكل دوري.

أسعار الفراخ، شاملة الذبح والتنظيف والتقطيع يلي:

يتراوح كيلو الفراخ البيضاء تحت وزن 2 كيلو بين 85 و90 جنيه.

وكيلو الفراخ البيضاء أوزان فوق 2 كيلو بين 95 لـ 100 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو البانيه يتراوح بين 210 و 220 جنيه.

وسعر كيلو الوراك يتراوح بين 110 و 120 جنيه.

وكيلو كبد وقوانص بين 85 و 100 جنيه.

وسعر كيلو الفراخ البلدي بين 130 و 135 جنيه.

والفراخ البلدي شامورت الكيلو بين 110 و 115 جنيه.

وسعر كيلو هياكل بين 45 و 65 جنيه.

وسعر كيلو الفراخ الأمهات بين 95 و 100 جنيه.

وكيلو الأمهات لحم صافي بين 120 و 130 جنيه.