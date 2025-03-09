أخبار × 24 ساعة.. مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

مواعيد حجز قطارات عيد الفطر المبارك.. تبدأ الثلاثاء 11 مارس ‎

مواعيد خطوط سوبر جيت للمحافظات وتفاصيل تنظيم رحلات عمرة

شروط التقدم بالمدارس الرسمية الدولية IPS للعام الدراسى 2026

الطقس غدا.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الشبورة والصغرى بالقاهرة 14 درجة

محافظ الجيزة يعنف رئيس مدينة أبو النمرس بسبب "حنفية".. اعرف القصة بالفيديو

تعرف على موعد السحور وآذان الفجر فى تاسع أيام شهر رمضان المبارك 2025

خاشعين لله.. آلاف المصلين يؤدون العشاء والتراويح بالجامع الأزهر في الليلة التاسعة من رمضان.. صور

وزارة الصحة تكشف معلومات مهمة لأول مرة عن صيام الأطفال.. تفاصيل

"شهر استثنائى" خسوف كلى للقمر وكسوف جزئى للشمس.. اعرف الموعد ومناطق الرؤية

إلغاء رحلات مصر للطيران لعدة مطارات ألمانية بسبب إضرابات نقابات العمال

فلوسك في أمان.. خطوات قانونية تسترجع بيها أي تحويل غلط على "إنستاباي"

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًا في هذا الموعد

هل تتعرض البلاد لارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

وزارة الصحة تعلن الخط الساخن للحصول على جلسات الغسيل الكلوى بالمجان

محافظة القاهرة تبدأ صيانة وتجديد فواصل كوبري أكتوبر.. صور ‎