نقابة البنوك تستضيف وفدا ماليزيا لتعزيز التعاون فى التأمينات والأعمال المالية

كتبت آية دعبس

استقبلت النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمينات والأعمال المالية، برئاسة الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وفداً نقابياً من دولة ماليزيا في زيارة رسمية لمصر، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البنوك والتأمينات والأعمال المالية.

وأعربت سولاف درويش عن سعادتها بهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا في مجالات الاقتصاد والتمويل، مؤكدة على أهمية الاستفادة من الخبرات المشتركة بين البلدين في تطوير القطاع المالي والتأميني واستعرضت النقابة العامة للعاملين في البنوك والتأمينات والأعمال المالية الخدمات المقدمة للأعضاء.

وشهد اللقاء التأكيد علي رفض التهجير وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتوجيه التحية للدور المصري البارز في التعامل مع القضية الفلسطينية ورفض المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

وخلال الزيارة، قام الوفد الماليزي بزيارة البنك الزراعي المصري حيث عقدوا اجتماعًا مع صالح الشيمي، الرئيس التنفيذي للائتمان في البنك، لبحث سبل التعاون في مجال الائتمان والتمويل الزراعي.

كما شملت زيارة الوفد الماليزي أيضًا مجموعة من الشركات والمؤسسات المصرية البارزة في القطاع المالي، حيث قاموا بزيارة الشركة القابضة للتأمين، وكان في استقبالهم عاصم رجب، رئيس مجلس الإدارة، وتمت مناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين في التأمين بأنواعه.

كما قام الوفد بزيارة شركة مصر للتأمين، حيث عقدوا اجتماعًا مع نظمي حسين، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون الفنية، لبحث فرص تطوير قطاع التأمين في البلدين وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وفي خطوة لتعزيز التعاون، توجه الوفد لزيارة جمعية التأمين التعاوني، وكان في استقبالهم مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب للجمعية، حيث تمت مناقشة طرق تعزيز التعاون في المجال التعاوني بين مصر وماليزيا.

اختتم الوفد الماليزي زيارتهم لهيئة التأمينات التعاونية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدوا اجتماعًا مع اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال التأمينات التعاونية.