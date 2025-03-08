مكتب نتنياهو: إسرائيل سترسل وفدا للدوحة الإثنين لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار

محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل سترسل وفدا للدوحة يوم الإثنين، لدفع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.



وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.



وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

