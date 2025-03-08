اليوم السابع
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مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 8-3-2025

السبت، 08 مارس 2025 05:00 ص
مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 8-3-2025 عملات أجنبية ومحلية
كتب محمد أسعد

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بالبنك الأهلي المصري، ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم السبت 8-3-2025، يقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.

‏‎وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه كالتالي:
 

‏‎سعر الدولار اليوم

‏‎50.63 جنيه للشراء.


‏‎50.73 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

‏‎54.58 جنيه للشراء.

‎54.9 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

‏‎65.14 جنيه للشراء.

‎65.56 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

‏‎163.53 جنيه للشراء.

‎164.62 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

‏‎13.45 جنيه للشراء.

‎13.52 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

‏‎13.77 جنيه للشراء.

‎13.81 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

‏‎12.85 جنيه للشراء.

‎13.91 جنيه للبيع.


 







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أسعار العملات

سعر الدولار

سعر اليورو

سعر الريال

سعر الدرهم اليوم

أسعار العملات مقابل الجنيه






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