محافظ القاهرة: القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بدعم الأسر الأولى بالرعاية

كتب سيد الخلفاوى

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة فعاليات شهر الخير التى نظمها حزب مستقبل وطن بنادي السكة الحديد بمدينة نصر لدعم ومساعدة 500 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا.

شهد الحفل م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن مدينة نصر ورئيسى حيي شرق وغرب مدينة نصر.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأكد محافظ القاهرة أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم الأسر وتحسين مستوى معيشتها خاصة الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية .

وثمن محافظ القاهرة جهود الأحزاب فى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتنفيذ مخططات التنمية ، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والأحزاب لرفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة أن العمل الأهلى مسئولية وطنية تتطلب تكاتف الجميع مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع المجتمع المدنى والأحزاب باعتبارهم شركاء فى التنمية.