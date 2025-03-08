محافظ الغربية: شراكة فاعلة بين التنفيذيين والنواب لرسم خارطة تنموية

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على أهمية التعاون المستمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ. جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي الذي جمعه بالنواب لمناقشة أهم احتياجات المواطنين وتقييم التحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والمرافق العامة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن الاجتماعات الدورية مع النواب تمثل منصة حيوية لمناقشة المشاكل التي يعاني منها المواطنون في المناطق المختلفة، وطرح حلول عملية وسريعة للتعامل مع هذه التحديات. وأوضح أن التنسيق المستمر مع ممثلي الشعب يعدّ خطوة هامة نحو تحسين نوعية الخدمات وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وأكد الجندي أن التكامل بين الجانبين التنفيذي والتشريعي يساهم بشكل كبير في تحقيق تحسن ملموس في مستوى الخدمات العامة، مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم,، وأضاف أن هذه الجهود لا تقتصر فقط على حل المشكلات الفورية، بل تشمل أيضًا التخطيط للمستقبل وتطوير مشروعات جديدة تلبي طموحات المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية ضخمة تواكب رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق تنمية شاملة. كما أشار إلى أن هناك مشروعات جديدة في مجالات البنية التحتية والمرافق، فضلاً عن مشروعات تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما شدد الجندي على أن محافظة الغربية تسعى لأن تكون نموذجًا للتعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي والنواب، مؤكداً أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين الخدمات ودعم المشروعات التنموية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في مختلف المجالات.

وقدم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التهاني والتبريكات للواء أشرف الجندي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وأعربوا عن تمنياتهم له بدوام الصحة والتوفيق في خدمة المواطنين.

وأكد النواب أنهم يقدرون الجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظ وفريقه التنفيذي في تلبية احتياجات المواطنين والاستجابة السريعة للمشكلات التي تواجههم، مشيدين في الوقت ذاته بمبادرات التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في المحافظة.

وأشاد النواب أيضًا بمستوى التعاون بين البرلمان والمحافظة، مؤكدين أن هذا التنسيق المشترك يعزز من قدرة الجميع على تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، ويفتح آفاقًا جديدة للعمل الجماعي في تنفيذ مشروعات تنموية ذات تأثير مباشر على حياة الأهالي.

في ختام اللقاء، أكد النواب أنهم سيواصلون دعمهم الكامل للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة، مؤكدين على استمرار التعاون المثمر مع الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق طموحات المواطنين في الخدمات والمرافق.