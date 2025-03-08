مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطني يواصل مبادرة مطابخ الخير في اليوم الثامن من رمضان

كتب محمد عبد الرازق

في إطار جهوده المستمرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، بتنفيذ مبادرة "مطابخ الخير" التي تهدف إلى توفير مليون ونصف وجبة مطهية للأسر المستحقة على مدار الشهر الكريم.



وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية التحالف الوطني لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم وجبات غذائية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المستفيدة خلال الشهر الفضيل.



وأكدت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية التزامها المستمر بدورها المجتمعي، من خلال التوسع في المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة لضمان توزيع الوجبات في مختلف المحافظات، وفقًا لآليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وفعالية.



مساعدات مطابخ الخير



مطابخ الخير



جهود مطابخ الخير