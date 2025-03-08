فلسطين تثمن البيان الأوروبى الرباعى المرحب بخطة إعمار غزة

ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، الذى رحب بخطة إعادة الإعمار العربية، ودعا للاستفادة من مزاياها.



وحذّرت الوزارة - في بيان صادر، اليوم السبت، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - من أية مخططات تسعى للالتفاف على مخرجات القمة العربية أو تجاوزها.



وطالبت الوزارة، الدول كافة بتأييد ودعم الخطة كما اعتمدت في القمة العربية وفي الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وحشد الدعم السياسي والمادي لتنفيذها، بما يضمن إعادة إعمار قطاع غزة بأيادٍ فلسطينية ثابتة في الأرض دون تهجيرها، على طريق تجسيد دولة فلسطين وبناء مؤسساتها.