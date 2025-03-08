طقس اليوم بمطروح.. معتدل نهارا بارد ليلا مع فرص هطول أمطار خفيفة

مطروح - حسن مشالي

يسود طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً، اليوم السبت 8-3- 2025، على محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، وأجواء غائمة جزئياً مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة – حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية – وتستقر حالة البحر.

وتعتدل حالة البحر والملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر، في ظل استقرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية، التي وُقدرت سرعتها بـ18 كيلومترا في الساعة.

وكانت مناطق الساحل الشمالي الغربي، قد شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بعد أن شهدت الأيام السابقة، تقلبات وانخفاض كبير في درجات الحرارة ونشاط الرياح من الذي يزيد الإحساس بالبرودة أكثر من درجات الحرارة الحقيقية.

يذكر أن أهالي محافظة مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار ، لحصادها وتخزينها في الآبار والخزانات، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح، خاصة أن محافظة مطروح، من أكثر محافظات مصر التي تشهد سقوطاً للأمطار، خلال فصلي الخريف والشتاء.