اليوم السابع
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شاهد بالفيديو.. شخص يتسلق برج ساعة بيج بن وسط لندن ويرفع علم فلسطين

السبت، 08 مارس 2025 04:14 م
شاهد بالفيديو.. شخص يتسلق برج ساعة بيج بن وسط لندن ويرفع علم فلسطين برج إليزابيث
محمد جمال

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أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا حافي القدمين يقف على حافة برج إليزابيث الذى يضم ساعة بيج بن ويرفع علم فلسطين.

قام الرجل برفع علم فلسطين بعد تسلقه برج إليزابيث، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

أكدت صحيفة الإندبندت، أنه تم استدعاء الشرطة ورجال الإطفاء والمسعفين إلى قصر وستمنستر حيث تسلق الرجل أحد المباني صباح اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل، الذي لم يتم كشف تفاصيل عنه، وقف محتجًا لأكثر من ثلاث ساعات حيث أظهر تضامنه مع فلسطين، كما دعا إلى إصلاح قوانين منع الاحتجاج فى المملكة المتحدة.


وتم إغلاق شارع بريدج بوسط لندن حيث اصطف ما لا يقل عن تسع سيارات تابعة لخدمة الطوارئ البريطانية بينما قامت الحشود بمشاهدة الحادث من وراء طوق أمني للشرطة.







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بيج بن

لندن

فلسطين

برج إليزابيث






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