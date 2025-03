شاهد بالفيديو.. شخص يتسلق برج ساعة بيج بن وسط لندن ويرفع علم فلسطين

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا حافي القدمين يقف على حافة برج إليزابيث الذى يضم ساعة بيج بن ويرفع علم فلسطين.

قام الرجل برفع علم فلسطين بعد تسلقه برج إليزابيث، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

Palestine activist scales Elizabeth Tower, which houses Big Ben in London, as he waves a Palestine flag, forcing the shut down or Westminster Bridge. pic.twitter.com/dv35a0Fg48