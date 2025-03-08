سعر اليورو اليوم السبت 8 مارس 2025 أمام الجنيه في البنوك

ينشر اليوم السابع سعر اليورو اليوم السبت 8 مارس 2025، أمام الجنيه المصرى بعدد من البنوك الرئيسية.

وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.65 جنيه للشراء، و54.80 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلي المصري 53.58 جنيه للشراء.



و54.9 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 54.58 جنيه للشراء، و54.9 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.65 جنيه للشراء.

54.80 جنيه للبيع



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

53.58 جنيه للشراء.

54.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

54.58 جنيه للشراء.

54.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

54.64 جنيه للشراء.

54.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.60 جنيه للشراء.

54.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى



54.67 جنيه للشراء.

54.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

54.58 جنيه للشراء.

54.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

54.58 جنيه للشراء.

54.9 جنيه للبيع