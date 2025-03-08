اليوم السابع
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السبت، 08 مارس 2025 11:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري.. آخر تحديث

السبت، 08 مارس 2025 08:00 م
سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري.. آخر تحديث دولار

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ينشر اليوم السابع  تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم السبت لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت ، بالبنك الأهلى المصرى الى  50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه  للبيع، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و50.73 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم فى ختام التعاملات بالبنوك الرئيسيه كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.63 جنيه للشراء.
50.73 جنيه للبيع.


 







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