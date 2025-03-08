حملة نظافة ورفع مخلفات وتراكمات وكسح تجمعات مياه الأمطار بالمنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

تابع أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حى غرب المنصورة، مع نواب رئيس الحى الأعمال اليومية لرفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حى غرب على مدار ورديات النظافة، ومنها شارع الجيش، وشارع الجمهورية، وشارع المشاية السفلية، وشارع الثانوية، وشارع الترعة، وامتداد شارع جيهان، ومنطقة الجلاء، وشارع مستشفى الصدر، وشارع النخلة، وشارع بورسعيد، وشارع كلية آداب، ومنطقة الجامعة، وشارع عبد السلام عارف، وكوبري المرور، وكوبري سندوب، وشارع العبور، ومنطقة سندوب.

كما تابع رئيس حى غرب المنصورة مع أحمد عبد العال، مدير الحملة الميكانيكية، صيانة معدات الحملة وإجراء عَمْرة للماكينات التى تحتاج إجراء صيانة للمواتير ، حيث يتم ذلك بأيادى الفنيين المتواجدين بالحملة الميكانيكية، ومتابعة خطوط سير المعدات، وتوزيعها على كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى؛ لرفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول.

كما تابع "عبد العظيم" مع إيهاب الحسينى، مدير المواقف بحى غرب المنصورة، انتظام سير العمل بموقف سندوب التابع لحى غرب.

وتابع رئيس حى غرب المنصورة مع المتولى محمود، مدير الورشة الصناعية، أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين، حيث يتم كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار الناجمة عن تقلبات الطقس، التى شهدتها محافظة الدقهلية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن ضرورة تلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.



جانب من حملة النظافة وكسح المياه



جانب من الحملة.