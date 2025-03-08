جاوب عن سؤال حلقة اليوم من "مدفع رمضان" واكسب جائزة 300 ألف جنيه

كتب الأمير نصرى

وجه الفنان محمد رمضان، خلال تقديم برنامجه "مدفع رمضان" المذاع على قناة dmc، فى ثامن حلقات البرنامج، سؤالاً لمتابعيه والحل يتم إرساله فى رسالة sms على رقم 2345 والجائزة 300 ألف جنيه.

وطرح محمد رمضان سؤال الحلقة قائلا:" عيد الأم رمضان ده موافق كام رمضان؟ والإجابة تبعتها على sms على رقم 2345.

وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".



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