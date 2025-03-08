جامعة الأقصر تعلن قائمة الطالب المثالي والطالبة المثالية على مستوى الجامعة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة صابرين جابر عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، عن قائمة الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث على مستوى الجامعة (طلاب وطالبات) مسابقة الطالب والطالبة المثاليين للعام 2024/2025، والتي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعى برعاية الشباب المركزية.

وأسفرت النتائج عن فوز كل من الطالب محمد أحمد عبدالسلام من كلية الطب البشرى على المركز الأول، وفوز الطالبة سما مصطفى محمد الصغير كلية السياحة والفنادق على المركز الأول، وفوز الطالب محمد بدوى سليم كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الثانى، وحصلت الطالبة تسنيم على محمود كلية الألسن على المركز الثانى، وفوز الطالب يوسف وهبى كلية السياحة على المركز الثالث، وفوز الطالبة سلوان مصطفى زين العابدين كلية الفنون الجميلة على المركز الثالث.

وأشارت الدكتورة صابرين عبد الجليل؛ إلى حرص جامعة الأقصر على تنظيم مسابقة الطالب المثالي بشكل دوري؛ لتكريم الطلاب المتفوقين بكافة المجالات وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فضلًا عن دعم مناخ جامعي يجمع بين تميز الطلاب أكاديميًا، وتنمية الجوانب القيادية لديهم، حيث ضمت لجنة التحكيم المسابقة كل من الدكتور محمود النوبي أحمد عميد كلية الألسن، والدكتور أبو النجا الحجاجي نقيب أطباء محافظة الأقصر، والدكتور حسن رفعت مستشار رئيس الجامعة للتعاون الدولى، وضمت لجنة الإشراف وتنظيم المسابقة الدكتور وائل الصغير مدير عام إدارة رعاية الشباب، وذكاء محمد صبرى مدير إدارة النشاط الإجتماعى، ومروة على إبراهيم من رعاية الشباب المركزية.

فيما نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالله عباس عميد الكلية، والدكتورة رقية العمارى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة عن أساسيات التحاليل الطبية بكلية العلوم بمدينة طيبة الجديدة، حيث افتتحت الندوة الدكتورة رقية العمارى، والتى تناولت اهتمام الجامعة بضرورة إثراء الأنشطة فى كافة التخصصات العلمية والعملية التى تهتم بتأهيل طلاب الكلية فى هذا التخصص العلمي الهام، بحيث يصبح قادراً على تولى وظيفة مميزة بمجرد الانتهاء من الدراسة.