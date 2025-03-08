تعرف على فرص الاستثمار بالقطاع السياحى وأبرز أفكار أمام المستثمرين بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، عن دعم محافظة الأقصر لكافة الأفكار التى تدعم القطاع السياحى بالمحافظة، وعلى رأس الفرص الاستثمارية السياحية بالمحافظة، يوجد "منتجع الطود السياحى" على مساحة 5 مليون متر مربع حيث أن 50% قيد الإرتفاع بها صفر، وممكن أن تستغل فى مساحات خضراء وحمامات سباحة، و50% بارتفاعات مختلفة مبانى، وموقعها في مدينة الطود جنوب شرق محافظة الأقصر.

ويضيف نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من مميزات فرصة منتجع الطود السياحى، أن سعر الأرض على عشر سنوات ويتم دفع 27% أولاً ثم 3 سنوات فترة سماح بفائدة 5% على الجزء المؤجل، و7 أقساط سنوية بفائدة 5% على الجزء المؤجل، مؤكداً على أن المشروعات معفاة من الرسوم الجمركية بالنسبة للمعدات والتجهيزات الخاصة بالمشروع، وتكون هي الولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومن المزايا النسبية لتلك الفرص فى هضبة الطود أنها تقـع أرض المشروع على ربوة بالقرب من نهر النيل طريق القاهرة- أسوان الزراعي، ويجرى حالياً العمل فى تخطيطها بالهيئة وسيتم الطرح بعد الإنتهاء .

وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، أن الفرصة الثانية فهى عبارة عن إقامة "مرسي سياحي ومنطقة خدمات"، وموقعها في الشاطئ الغربي لنهر النيل بمدينة إسنا جنوب الأقصر، والتى تأتى بمساحة 8 أفدنة وجهة الولاية الخاصة بها محافظة الأقصر، ويتم التقدم لها عبر التقدم لمكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، موضحاً أنه يتم تخصيصها عن طريق حق الإنتفاع، حيث أن الموقع يطل على نهر النيل جنوب هويس إسنا الجديد، وتقع بالقرب من معبد إسنا، أما الفرصة الثالثة بالقطاع السياحي، فتشمل "تطوير حدائق قناطر إسنا" واقامة منشآت سياحية عليها والتى تقع فى المناطق المحيطة بقناطر إسنا وذلك بمساحة 106 فدان، وتبلغ التكلفة التقديرية لتلك الفرصة حوالي 212 مليون جنية مصرى، وجهة الولاية والإتصال للحصول على تلك الفرصة هي وزارة الري والموارد المائية.

وأكد نائب محافظة الأقصر، أنه يتم إتاحة الفرصة لكافة المستثمرين ورجال الأعمال بالقطاع السياحي الراغبون فى تنفيذ مشروعات سياحية متنوعة فى مختلف المدن والقرى المختلفة بالمحافظة، حيث أن المحافظة لديها عدة أفكار لخدمة القطاع السياحي بمشروعات للمستثمرين وكذلك من لديه أفكار متنوعة لدعم القطاع السياحي بالأقصر يتم تقديم الدعم اللازم له بكل قوة لخدمة القطاع الأهم بالمحافظة، موضحاً أنه يوجد أفكار بالعديد من المشروعات السياحية المميزة والمشروعات المستقبلية.

وتشمل قائمة تلك الأفكار والمشروعات السياحية التي تفتح أبوابها للمستثمرين في الأقصر، ما يلي:- (أتوبيسات سياحية مكشوف بطراز عالمي للمساعدة فى استمتاع السائحين بين معالم الأقصر السياحية وكورنيش النيل - إقامة أرض للمعارض بمدينة الأقصر لدعم سياحة المعارض المحلية والدولية - قاعة مؤتمرات دولية لدعم الأقصر فى تنظيم مؤتمرات عالمية ومحلية مستقبلاً - إقامة سلسلة محلات ومطاعم براندات عالمية بكورنيش النيل بشرق وغرب الأقصر لضمان أفضل خدمة للسياح بالمحافظة - إقامة دار أوبرا بطراز عالمي لتنظيم حفلات واحتفالات تجذب السياح من مختلف دول العالم - مشروع للتلفريك بين المعابد والمقابر الأثرية بالشرق والغرب للاستمتاع بسحر الأقصر من السماء بجانب رحلات البالون المميزة - مجمع للمولات والسينمات بمدينة طيبة لضمان أفضل خدمات لأهالى محافظة الأقصر - إقامة مدينة ملاهي دولية لخدمة الأهالي للاستمتاع بالأعياد والاحتفالات داخلها - إقامة منطقة (second home) لدعم وتنظيم الخدمات للأجانب المقيمين بالأقصر - بحيرة صناعية بجبل مدينة الطود تضمن خدمة شاطئية للسائحين خلال تواجدهم بالأقصر).