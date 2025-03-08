برعاية مديرية أوقاف كفر الشيخ مسابقة قرآنية بمشاركة 580 متسابقا من كافة الأعمار

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ والقرى المجاورة لها مسابقة قرآنية كبرى بمشاركة 580 متسابقًاً، من مختلف الأعمار والمستويات، وذلك تحت إشراف إدارة الأوقاف، تنوعت مستويات المسابقة لتشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ نصف القرآن، وحفظ ربع القرآن، وهذا التنوع أتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتسابقين للمشاركة والتنافس.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ عبد الرازق الطريني، مدير عام المساجد، و الشيخ عبد الحميد سالم، رئيس قسم التدريب، والشيخ السيد النجار، مفتش متابعة، والشيخ أحمد حنبل، رئيس قسم الثقافة الدينية، والشيخ ماهر أبو عيشة، مدير شؤون القرآن، والشيخ محمد عطا الله، مفتش متابعة، والشيخ عبد الواحد يونس، مفتش دعوة، والشيخ السيد يوسف، مدير المتابعة، والشيخ هشام المغازي، مفتش الأوقاف.

وشاركت في أعمال التنظيم لجنة من المتطوعين مكونة من الدكتورة لمي حمدي، والدكتورة دينا حمدي، والدكتور مهند الطباخ، والمحاسب إسماعيل الشربيني، والمحاسب أحمد سالم، والدكتور أحمد البرلسي، والمهندس أحمد عمر، والمهندس إبراهيم البرلسي.

من المقرر أن يقام الحفل الختامي للمسابقة في يوم 14 من شهر رمضان المبارك، في قاعة الشباب والرياضة، ليتم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم. يهدف هذا الحفل إلى تشجيع حفظة كتاب الله تعالى وتكريم المتميزين منهم، ونشر تعاليم القرآن الكريم السمحة.



أوقاف كفر الشيهخ تشرف على مسابقة للقرأن الكريم



جانب من اجراء المسابقة



جانب من مسابقة القرآن الكريم بكفر الشيخ



مسابقة قرأن كريم