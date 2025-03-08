انطلاق الدورات الرمضانية بمراكز شباب أسوان في خماسيات كرة القدم.. صور

أسوان- صلاح المسن

بدأت فعاليات الدورات الرمضانية بمراكز شباب أسوان، التي تنظمها الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بوزارة الشباب والرياضة، وذلك في خماسيات كرة القدم للمرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما، خلال الشهر الكريم.

وفي مركز شباب سلوا بحري بكوم أمبو، عقدت الدوره الرمضانية، تحت شعار (لا للمخدرات) تشكلت الدورة من ثلاثة مجموعات كل مجموعة خمس فرق، يصعد أول وثاني وأفضل ثالث، وأقيمت الدورة الرمضانية، تحت إشراف عبد الرحيم عيسى مدير المركز وعلاء الدين حسن رئيس مجلس الإدارة بتوجيهات الدكتور ناصر سليم وكيل وزاره الشباب والرياضة بأسوان وأحمد رزق مدير إدارة شباب كوم أمبو.

وتستمر منافسات الدورة الرمضانية في خماسيات كرة القدم التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية) للعام المالي 2024/2025، حيث تشهد التصفيات على مستوى الإدارات الفرعية مشاركة واسعة من الفرق الرياضية.

وفي إطار منافسات المجموعة الثانية بإدارة شباب إدفو، حقق مركز شباب العطواني، فوزًا مستحقًا على مركز شباب النزل بنتيجة 4-1، كما تغلب مركز شباب حاجر إدفو على مركز شباب البحيرة بنتيجة 2-1. وفي مباراة أخرى، تمكن مركز شباب العطواني من الفوز على مركز شباب حاجر إدفو بهدفين نظيفين.

مباراة حاسمة لتحديد المتأهل

يترقب عشاق كرة القدم المباراة المرتقبة بين فريقي البصيلية الوسطى ومركز شباب العطواني، والتي ستحسم هوية الفريق المتأهل لتمثيل إدارة شباب إدفو في نهائيات المحافظة بأسوان.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، الدورات الرمضانية لتشجيع الشباب،علي ممارسة الرياضة وتنميتها في مختلف القري والمدن، واستثمار طاقات الشباب، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.



فعاليات الدورة بمركز شباب سلوا



انطلاق الدورات الرمضانية بمراكز شباب أسوان