الوحدات المحلية بأسوان تكثف أعمال رفع الإشغالات والنظافة العامة

أسوان- صلاح المسن

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو فى محافظة أسوان، برئاسة عاطف كامل بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، وجرد الأتربة من خلال تنفيذ الحملات على مدار اليوم بمختلف أنحاء المدينة، وهو الذى توازى مع القيام بإصلاح وتركيب الكشافات لأعمدة الإنارة بالمدخل الرئيس لقرية القنان بالتعاون مع هندسة كهرباء إدفو.

يأتى ذلك، بناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، حيث تواصل الوحدات المحلية جهودها المكثفة على مدار اليوم خلال الفترة الصباحية والمسائية لرفع الإشغالات والتراكمات، وتنفيذ النظافة العامة، والإنارة بالشوارع والطرق.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان برفع الإشغالات بعدد من المناطق السكنية بمشاركة العاملين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة، كما تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة العامة وتفريغ الحاويات والصناديق من القمامة، وهو الذى تكامل مع تنفيذ أعمال تهذيب ورى الأشجار والمسطحات الخضراء بمختلف الشوارع والحدائق والمتنزهات، مع متابعه أعمال تجهيز الصوب لإكثار النباتات بالعقل المتنوعة، بالتعاون مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، فضلاً عن قيام وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة، والشوارع والميادين.