"القومي للإعاقة" ينفي حظر قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس الرسمية الدولية

ينفي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل قاطع صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حظر قبول الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس الرسمية الدولية (IPS)، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، وأن الدولة المصرية ملتزمة بضمان الحق في التعليم لكافة أبنائها دون أي تمييز، وفقًا للدستور والقوانين المنظمة لذلك.

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس على تواصل دائم مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة كافة الأمور المتعلقة بدمج وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة داخل المنظومة التعليمية، وأن المجلس يعمل جنبًا إلى جنب مع الوزارة لضمان تطبيق سياسات التعليم الدامج بكفاءة، مشددة على أن الوزارة لم تصدر أي قرارات أو تعليمات تقضي بمنع قبول الطلاب من ذوي الإعاقة بـ المدارس الرسمية الدولية، وأن كافة الأخبار المتداولة في هذا الشأن مجرد شائعات تهدف لإثارة البلبلة بين أولياء الأمور، مشيرة إلى أن الحق في التعليم الجيد والميسر للجميع هو ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان، التي تحرص الدولة المصرية على تعزيزها.

وأوضحت الدكتورة إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحرص على تقديم الدعم والمعلومات الموثوقة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم فيما يخص العملية التعليمية، وذلك عبر قنواته الرسمية المختلفة، حيث يمكن التواصل مع المجلس من خلال الرقم المختصر 16736 أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس

وأكدت أن المجلس يتلقى كافة الاستفسارات المتعلقة بنظام الدمج التعليمي، ويقوم بالرد عليها بكل وضوح، كما يواصل جهوده بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، الصحة، التوظيف، الحماية الاجتماعية، وكافة المجالات الأخرى.

وطالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جميع المواطنين وأولياء الأمور بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، مؤكدة استمرار المجلس في متابعة كافة المستجدات وتقديم الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في جميع الجوانب الحياتية.