اليوم السابع
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الرحمة فوق كل شئ.. قصة الكلب "بلاك" وطبيبة مجهولة تعالجه.. فيديو وصور

السبت، 08 مارس 2025 03:59 م
الرحمة فوق كل شئ.. قصة الكلب "بلاك" وطبيبة مجهولة تعالجه.. فيديو وصور الكلب "بلاك"
الإسكندرية - جاكلين منير

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وسط رفاقه، يلهو على أحد شواطئ الإسكندرية رغم إصابته البالغة، حيث تعرض لكسر في قدمه الأمامية، إلا أن ذلك لم يمنعه من اللعب واللهو، إنها قصة الكلب "بلاك" في الإسكندرية والطبيبة المجهولة التي امتلأ قلبها بالرحمة، فقامت بعلاجه وتجبير قدمه المكسورة، ثم أطلقته مجددًا في بيئته الطبيعية.

وقد رصدت "اليوم السابع" هذه القصة كما يرويها أهالي المنطقة، حيث أصيب "بلاك" بكسر في قدمه الأمامية منذ عدة أيام، في أوائل شهر رمضان، لاحظته طبيبة بيطرية، فقامت باصطحابه بسيارة أجرة إلى عيادتها الخاصة، وعالجت الكسر بوضع جبيرة من الجبس، ووفقًا لرواية الأهالي، فإن الطبيبة تزوره كل بضعة أيام لتغيير الجبيرة والعناية بجرحه، في لفتة إنسانية تدل على الرحمة، وقد أطلق عليه الأهالي اسم "بلاك" نظرًا للونه الأسود المميز.

ورغم إصابته، يلهو الكلب "بلاك" على الشاطئ مع رفاقه الصغار، وسط تعاطفهم معه لمحاولة التخفيف من آلامه بسبب تلك الإصابة.

الصغار-تلهو-مع-بلاك
الصغار-تلهو-مع-بلاك

 

الكلب-بلاك
الكلب-بلاك

 

اللهو-مع-الرفاق-الذين-يتعاطفون-معه
اللهو-مع-الرفاق-الذين-يتعاطفون-معه

 

بلاك-تعرض-لكسر-فى-القدم
بلاك-تعرض-لكسر-فى-القدم

 

بلاك-يلهو-مع-رفاقه
بلاك-يلهو-مع-رفاقه

 

طبيبه-مجهوله-قامت-بعلاجه
طبيبه-مجهوله-قامت-بعلاجه

 

يلهو-مع-الكلاب-وسط-تعاطفهم
يلهو-مع-الكلاب-وسط-تعاطفهم

 







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الطب البيطرى






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