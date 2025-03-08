الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية فى سوريا

كتب بيشوى رمزى

تتابع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.

وتعرب الأمانة العامة عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها لأي تدخلات خارجية تهدف إلي تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

وتشدد الأمانة العامة علي أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزاً علي السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلي زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.