اليوم السابع
Ads
السبت، 08 مارس 2025 04:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية فى سوريا

السبت، 08 مارس 2025 03:16 م
الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية فى سوريا جامعه الدول العربية
كتب بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتابع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بقلق بالغ تطورات الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل بسوريا، والمواجهات التي وقعت هناك.

 

وتعرب الأمانة العامة عن إدانتها لأعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت، وكذا إدانتها لأي تدخلات خارجية تهدف إلي تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية.

 

وتشدد الأمانة العامة علي أن تلك الأوضاع تستلزم تركيزاً علي السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات  تسعى إلي زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها.

 







مشاركة

الجامعة العربية

سوريا

الأوضاع في سوريا

الامن في سوريا

جامعه الدول العربية

اخبار جامعه الدول العربية






الرجوع الى أعلى الصفحة