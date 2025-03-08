ارتفاع خلال أسبوع.. تطورات سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، ليغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي.

وعلى صعيد تطورات سعر الذهب في مصر فقد سجلت الآتي:



- عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- سعر عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

كشفت بيانات رسمية، أن صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب سجلت ارتفاعًا في التدفقات النقدية الداخلة خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير بمقدار 26.6 طن ذهب وهو ارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي في التدفقات إلى هذه الصناديق.

رفعت الصين احتياطي الذهب لديها إلى 73.61 مليون أونصة ذهب خلال شهر فبراير الماضي مقارنة مع 73.45 مليون أونصة في يناير ليستمر البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي.

فقد أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن احتياطيات الصين من الذهب بلغت 208.64 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، ارتفاعًا من 206.53 مليار دولار في نهاية يناير.