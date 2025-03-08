إطلاق مبادرة «مطبخ الخير» لتقديم وجبات إفطار يومية في أم دومة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج «مطبخ الخير» بقرية أم دومة التابعة لمركز طما، وذلك لتقديم 100 وجبة إفطار ساخنة يوميًا للأسر المستحقة بالقرية.

ويأتي هذا المشروع الخيري بتوجيهات من اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، وبدعم ورعاية من الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، الأمين المساعد للحزب، في إطار حرص الحزب على تعزيز التكافل الإجتماعي ومساندة الفئات الأكثر احتياجا خلال الشهر الفضيل.

وقال الدكتور أحمد طلعت أبو دومة أمين مساعد الحزب ومنسق المبادرة، أن المطبخ الخيري يعمل على إعداد الوجبات يومياً بمشاركة فريق من المتطوعين من أعضاء الحزب بالقرية، حيث يتولون تجهيز الوجبات بعناية وتوزيعها على الأسر في منازلهم قبل موعد الإفطار، لضمان وصول الطعام ساخنا لمستحقيه، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، والتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

وأشار أبو دومة، إلى أن الحزب سيواصل تقديم مثل هذه المبادرات لدعم المواطنين خلال المناسبات المختلفة، منوهاً بأن المبادرة تأتى ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها «مستقبل وطن» خلال شهر رمضان، والتي تشمل توزيع مساعدات غذائية ووجبات إفطار جاهزة وإقامة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، إيماناً بدور الحزب في خدمة المجتمع ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.