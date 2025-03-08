أهم 10 معلومات عن المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يقدم "اليوم السابع"، أهم المعلومات عن المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة في محافظة بورسعيد والتي تأتي كالتالي :

1. الأول من نوعه في مصر: يُعتبر المركز التكنولوجي لإصدار تراخيص المحال العامة في بورسعيد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.



2. حاصل على شهادة الأيزو: نال المركز شهادة إدارة الجودة (الأيزو 9001/2015)، مما يعكس التزامه بالمعايير الدولية في تقديم الخدمات.



3. موقعه في حي المناخ: يقع المركز في حي المناخ بمدينة بورسعيد، مما يجعله مركزًا محوريًا لخدمة جميع أحياء المدينة.



4. ميكنة كاملة للخدمات: يعمل المركز بنسبة 100% بنظام الميكنة، مما يساهم في تسريع وتسهيل عملية إصدار وتجديد تراخيص المحال.



5. كوادر شبابية مدربة: يضم المركز فريقًا من الشباب المدربين على أعلى مستوى، تم اختيارهم وفقًا لمعايير دقيقة لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.



6. إدارات متعددة تحت سقف واحد: يحتوي المركز على عدة إدارات، منها التحصيل، رخص المحلات، الأكشاك، الإعلانات، الشؤون القانونية، الحجز الإداري، وإدارة خدمة المواطنين، مما يسهل على أصحاب المحال الحصول على جميع الخدمات في مكان واحد.



7. قاعدة بيانات شاملة: تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع المحال في الأحياء، تسهل عملية متابعة وإصدار التراخيص.



8. تدريب مستمر للعاملين: يحرص المركز على تقديم برامج تدريبية مستمرة للعاملين، لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وبكفاءة.



9. تسهيل الإجراءات للمواطنين: يهدف المركز إلى تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار وتجديد التراخيص، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين.



10. دعم التحول الرقمي: يأتي إنشاء المركز في إطار جهود محافظة بورسعيد للتحول الرقمي وتطبيق المنظومة التكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية.