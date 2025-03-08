أمطار خفيفة بأودية وسط سيناء دون تأثير على الحركة المرورية.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت عدة أودية في محافظة شمال سيناء جريان أمطارخفيفة، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدد من مدن المحافظة خلال الساعات الماضية.

وأفادت مصادر محلية وعدد من أهالي المنطقة بأن السيول جرت في بعض أودية وسط سيناء، لكنها لم تتسبب في أي أضرار أو تعطيل لحركة المرور، حيث كانت خفيفة وليس لها تأثير يُذكر على الطرق أو المرافق العامة.

وأوضحت المصادر أن هذه السيول الموسمية تُعد مصدر خير لسكان المنطقة، حيث تساهم في تغذية الخزان الجوفي الذي تعتمد عليه التجمعات السكانية في وسط سيناء بشكل رئيسي في تأمين احتياجاتهم من المياه. كما تُستخدم مياه السيول في ري الأراضي الزراعية ودعم الأنشطة الزراعية التي يعتمد عليها العديد من الأهالي، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها في إنشاء المزارع السمكية، مما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

في سياق متصل، تواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة شمال سيناء جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار التي غمرت بعض شوارع المدن، خصوصًا في العريش وبئر العبد والشيخ زويد. وتعمل فرق الطوارئ التابعة لمجالس المدن، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، على شفط المياه وإعادة فتح الطرق لتسهيل حركة المرور، مع استمرار الاستعدادات لمواجهة أي تقلبات جوية جديدة.

وفي مدينة العريش، وجه محسن سالم محمد، رئيس مركز ومدينة العريش، بسرعة التدخل لرفع تجمعات المياه، وفتح غرف تصريف الأمطار، لمنع تأثيرها على المرافق العامة وحركة السير. وبناءً على ذلك، قام السيد إيهاب بكير، سكرتير عام مجلس المدينة، برفقة إدارة الأزمات والعاملين في مجلس المدينة، بتنفيذ خطة عاجلة لسحب المياه باستخدام معدات شفط متخصصة.

وتركزت أعمال إزالة المياه في عدة مناطق حيوية، شملت منطقة أم القرى، وحتى مسجد النصر، وميدان الساعة، وطريق كوبري أبي صقل، حيث استمرت الأعمال حتى إعادة الشوارع إلى وضعها الطبيعي، مع استمرار الفرق الميدانية في متابعة أي مستجدات.

دعت الجهات المختصة في شمال سيناء المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة، وتجنب السير في المناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعات للمياه. كما أوصت بالالتزام بإجراءات السلامة، مثل ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة أو مصادر الكهرباء خلال فترات هطول الأمطار، حفاظًا على سلامتهم.



سيول خفيفة تجري في أودية وسط سيناء دون تأثير على الحركة المرورية



سيول خفيفة تجري في أودية وسط سيناء



سيول خفيفة في أودية وسط سيناء