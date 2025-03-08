اليوم السابع
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أسعار الذهب اليوم السبت بعد ارتفاع 1.8% خلال تداولات نهاية الأسبوع

السبت، 08 مارس 2025 03:21 م
أسعار الذهب اليوم السبت بعد ارتفاع 1.8% خلال تداولات نهاية الأسبوع استقرار سعر الذهب في مصر اليوم

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سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2909 دولارات للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2873 دولارا للأونصة مسجلاً أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 2930 دولارا للأونصة.

- عيار 24 يسجل 4708 جنيهات

- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.

- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.

- سعر عيار 14 يسجل 2746 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.

 

شهد الذهب خلال الأسبوع الماضي بشكل عام تداول تحت مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة ليغلق السعر تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى، الأمر الذي يدل على عدم تجميع الزخم الصاعد الكافي لاختراق هذا المستوى واستهداف القمة التاريخية الأخيرة عند 2956 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.


أظهر تقرير الوظائف الحكومي، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 151 ألف وظيفة في فبراير مقارنة بارتفاع قدره 160 ألف وظيفة كانت توقعها الأسواق في حين بلغ معدل البطالة 4.1% مقارنة بتوقعات 4%.


ساعد الرقم الأضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية على دعم الذهب بالإضافة على هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نوفمبر 2022.







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