موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7-3-2025 سابع أيام رمضان فى محافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" موعد أذان المغرب، اليوم الجمعة 7-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع سابع أيام رمضان.

موعد أذان المغرب فى محافظات مصر

- موعد أذان المغرب بالقاهرة 5:58 م

- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:02 م

- موعد أذان المغرب بطنطا 5:59 م

- موعد أذان المغرب بالمنصورة 5:57 م

- موعد أذان المغرب بالزقازيق 5:57 م

- موعد أذان المغرب بأسيوط 6:00 م

- موعد أذان المغرب بسوهاج 5:58 م

- موعد أذان المغرب ببنى سويف 5:59 م

- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:01 م

- موعد أذان المغرب بقنا 5:55 م

- موعد أذان المغرب بأسوان 5:55 م

- موعد أذان المغرب بمطروح 6:21 م

- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:49 م

- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 5:54 م

- موعد أذان المغرب بدمياط 5:56 م

- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:48 م

- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:00 م

- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 5:57 م

- موعد أذان المغرب بالمنوفية 5:59 م