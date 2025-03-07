اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه سائق ميكروباص أثناء توزيعه وجبات إفطار على المسافرين في قها

الجمعة، 07 مارس 2025 12:33 ص
مصرع شاب صدمه سائق ميكروباص أثناء توزيعه وجبات إفطار على المسافرين في قها توزيع وجبات الإفطار على المسافرين في الطريق- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة قها فى محافظة القليوبية، حادث مأساوي، حيث لقي شاب مصرعه يدعي "محمود. ع"، إثر اصطدام سيارة ميكروباص به على الطريق الزراعى بقها، أثناء قيامه بتوزيع التمر ووجبات الإفطار على المسافرين، حيث صدمه قائد سيارة ميكروباص وفر هاربًا.

تلقي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من مستشفى قها العام يفيد بوفاة شاب أثناء قيامه بتوزيع التمر ووجبات الإفطار على المسافرين على الطريق الزراعي بقها.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "محمود عاطف بدر"، 19 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قها لاتخاذ اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







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