محافظ الوادي الجديد: بدء تطبيق مبادرة (حقّك بالميزان) حفاظًا على حق المواطن

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء تطبيق مبادرة (حقّك بالميزان) التي أطلقتها المحافظة للقضاء على مشكلة تفاوت الأوزان في رغيف الخبز المدعم وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للرغيف بما يضمن حق المواطن، وذلك على مستوى كافّة المراكز.

وأكّد المحافظ أنه تم الانتهاء من تسليم الموازين بإجمالي 125 ميزان لكافّة المخابز على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، كما تم توزيع البانرات الخاصة بالمبادرة والتي تتضمن تحديد نصيب كل فرد من الميزان وفقًا لعدد أرغفة الخبز وبما لا يخالف قرارات وزارة التموين.

ولفت المحافظ إلى أن الوزن اختياري لمن يرغب، ومُضيفًا أنه تم التنسيق مع عدد من المتطوعين للعمل داخل المخابز والتوعية بالمبادرة ورصد آراء وشكاوى المواطنين، بالإضافة لجهود المرور اليومي والرقابة على المخابز بإشراف عام فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.



