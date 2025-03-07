ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية خلال حملات تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملات تموينية بكفر الشيخ، من تحرير عدد من المحاضر بمراكز المحافظة للمخالفين، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ بمتابعة موقف السلع الاستراتيجية والحالة التموينية وموقف الأسواق والأسعار والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً للصالح العام، تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

تحرير محاضر للمخابز المخالفة

تمكنت الحملة من تحرير 144 محضراً متنوعاً منهم نقــص وزن 79 محضر، عــدم نظـــافـة 25 محضر، مواصفات 6 محاضر، عدم إعلان 18 محضر، عدم إعطاء بون صرف 6 محضر، تصرف محضر، وتجميع محضر، وتوقف 2 محضر، وعدم وجود ميزان 3 محاضر، عدم التزام بالتعليمات 3 محضر.

تحرير محاضر متنوعة بالأسواق

كما تمكنت الحملات من ضبط 54 عبوة دهان منتهي الصلاحية في محل بويات، وتحررت 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، كما ضبطت كميات من المواد الغذائية والمصنعات منتهية الصلاحية ببندر كفر الشيخ، كما تمكنت الحملات من تحرير 20 محضراً متنوعا بمركز وبندر دسوق، كما جرى تحرير 20 محضرا متنوعا بقلين والحامول، لبيع السجائر بأزيد من التسعيرة، كما حررت الحملات 24 ومحضراً متنوعا بقلين وفوه ومطوبس، وضبط كميات من المواد الغذائية الغير صالحة،

التصرف فى 13057 لتر بنزين بمحطة وقود

كما تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين، من ضبط مدير محطة وقود سيارات بمدينة قلين، لتصرفه فى 13057 لتر بنزين زيادة عن الرصيد الدفتري، لبيعها فى السوق السوداء مستفيدا من فارق الأسعار، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.