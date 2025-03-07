سيارات الكسح تواصل سحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع العريش

العريش - محمد حسين

وجه محسن سالم محمد، رئيس مركز ومدينة العريش، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار وفتح غرف تصريف المياه بالشوارع لتسهيل الحركة المرورية.

قاد إيهاب بكير، سكرتير عام مجلس المدينة، برفقة إدارة الأزمات بالمجلس، حملة ميدانية لشفط المياه، بمشاركة السيد حسن القدري والعاملين في إدارة الأزمات، باستخدام معدات المجلس وعدد ثلاث سيارات شفط مياه وكيبوتات.

وتركزت جهود فرق الطوارئ على إزالة المياه من المناطق الحيوية، شملت منطقة أم القرى وحتى مسجد النصر، ومن ميدان الساعة باتجاه طريق كوبري أبي صقل، حيث تمت متابعة الأعمال ميدانيًا لضمان سرعة الاستجابة واستعادة انسيابية الحركة في الشوارع المتأثرة، مع استمرار الأعمال حتى الانتهاء من إزالة كافة تجمعات المياه.

وتلقت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء شكاوي متكررة من وجود تجمعات مائية وسط مدينة العريش والشوارع الفرعية وتأثر محلات وبيوت، وانقطاع للتيار الكهربائي ببعض المناطق اضافة لوجود ماس كهربائي في بعض اعمدة الإنارة بشوارع العريش وتم توجيه جهات التنفيذ لسرعة التدخل.



وشهدت محافظة شمال سيناء، الليلة، موجة من الأمطار الغزيرة التي غطت مختلف أنحاء المحافظة، ما أدى إلى تكون البرك وإعاقة حركة السير في عدد من المدن، أبرزها العريش، وبئر العبد، والشيخ زويد. وسارعت الأجهزة التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية، حيث دفعت شركة المياه، بالتنسيق مع مجالس المدن، بسيارات شفط المياه للعمل على إعادة فتح الشوارع المتضررة وتسيير حركة المرور.

وكانت موجة الأمطار الغزيرة قد سبقتها ساعات من الهطول الخفيف إلى المتوسط الذي شمل عدة مناطق بالمحافظة، من بينها العريش، والشيخ زويد، ورفح، وأجزاء من وسط سيناء، دون أن يؤثر ذلك على الحركة المرورية أو المرافق العامة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تطورات في الأحوال الجوية، حيث تواصل فرق الطوارئ عملها على مدار الساعة لمتابعة تطورات الطقس والاستجابة السريعة لأي حالات طارئة. كما أكدت غرفة عمليات المحافظة أن جميع الجهات المعنية مستمرة في تنفيذ خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه والتخفيف من آثارها على المواطنين.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خصوصًا على الطرق السريعة، وتجنب السير في الأماكن المنخفضة أثناء هطول الأمطار، إضافة إلى الالتزام بتعليمات السلامة العامة، مثل ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة انخفاض درجات الحرارة، وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة أو مصادر الكهرباء حفاظًا على سلامتهم.

وتواصل مجالس المدن جهودها للتعامل مع آثار الأمطار من خلال فرق ميدانية تعمل على إزالة تجمعات المياه وتسهيل حركة المارة والمركبات، مع التأكيد على جاهزية المعدات اللازمة للتدخل الفوري في حال حدوث أي مستجدات جوية.