سندوتشات المكرونة أشهر وجبات المحلاوية اليومية وعلى موائد الإفطار في رمضان

الغربية مصطفى عادل

تختلف العادات والتقاليد بين مدينة والأخرى خاصة في الأكلات والأطباق الشهيرة التي تميز كل مدينة، ومن بين الوجبات الشهيرة سندوتشات المكرونة التي تتميز بها مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي يعشقها أبناء المدينة العمالية منذ سنوات طويلة، أصبحت عنصرًا أساسيًا في عادات الأكل اليومية لسكان المدينة، خاصة في شهر رمضان، حيث يعتمد عليها الكثيرون كوجبة سحور أو إفطار سريع بعد يوم طويل من الصيام.

وتعد سندوتشات المكرونة من أشهر الأكلات التي يتناولها أبناء المحلة وعمال المصانع بشكل يومي، كونها وجبات رخيصة ومشبعة، والتي يتم تناولها بشكل أساسي في وجبات الغداء في الأيام العادية وفي الإفطار في شهر رمضان.

وتعتبر من الوجبات سريعة التحضير، والتي لا تستغرق سوى دقائق، يتم فيها سلق المكرونة ووضعها في الصلصة مع التوابل، والتقليب بضع دقائق لتمتزج المكرونة بالصلصة، ثم بعد ذلك يتم وضعها في رغيف بلدي وتباع للجمهور.

وفي شهر رمضان، تزداد شعبية هذه السندوتشات، حيث يعتمد عليها الكثيرون في وجبة الإفطار، خاصة لمن يبحثون عن طعام سريع التحضير، ويُشعر بالشبع لساعات طويلة.

وانتشرت عدة مطاعم خاصة بإعداد سندوتشات المكرونة في عدة مناطق بمدينة المحلة، والتي تسعي لجذب عملائها باستمرار مع الحفاظ على جودة المنتج، وعلى الرغم من أن سندوتشات المكرونة وجبة عادية بالنسبة لأبناء المحلة، إلا أنها تمثل وجبة غريبة لسكان المحافظات المترددين على المحلة والذين يحرصون على تناولها كنوع من الفضول لتجربة تلك الوجبة التي ابتكرها المحلاوية منذ سنوات طويلة.



المكرونه ممزوجة بالصلصة



تجهيز المكرونة مع الصلصة



تجهيز المكرونة



سندوتشات المكرونة بعد التعبئة