اليوم السابع
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الجمعة، 07 مارس 2025 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ 311.75 درهم

الجمعة، 07 مارس 2025 06:00 ص
سعر الذهب اليوم الجمعة 7-3-2025 فى الإمارات عيار 21 بـ 311.75 درهم سعر الذهب فى الإمارات

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سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الامارات  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

عيار 24 سجل  349.50 درهم
عيار 22 سجل  325.00 درهم
عيار 21 سجل  311.75 درهم
عيار 18 سجل  267.25 درهم
عيار 14 سجل  206.50 درهم
عيار 12 سجل  177.00 درهم
الاونصة 10870.75 درهم
الجنيه الذهب 2494.00 درهم
الأونصة بالدولار 2905.79 دولار


أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.


 







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سعر الذهب اليوم

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