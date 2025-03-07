سعر الدولار اليوم الجمعة 7-3-2025 أمام الجنيه المصري.. آخر تحديث

ينشر اليوم السابع تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية ، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار ، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم الجمعة لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

و استقر سعر الدولار اليوم الخميس ، بالبنك الأهلى المصرى الى 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع ، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع

و استقر سعر الدولار اليوم فى ختام التعاملات بالبنوك الرئيسيه كالاتى:



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.