اليوم السابع
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حماس تدعو للحشد والنفير لمواجهة مخططات تهويد المسجد الإبراهيمى

الجمعة، 07 مارس 2025 01:18 م
حماس تدعو للحشد والنفير لمواجهة مخططات تهويد المسجد الإبراهيمى الحرم الإبراهيمى
أحمد علوى

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قال عضو المكتب السياسي ومسؤول مكتب القدس بحركة حماس هارون ناصر الدين، اليوم الجمعة ، ندعو أبناء شعبنا في الضفة الغربية والخليل خصوصا للحشد والنفير لحماية المسجد الإبراهيمي والرباط فيه والحشد، في ظل ما يتعرض له من مؤامرات وعمليات تهويد تهدد قدسيته.

ورفض الاحتلال افتتاح المسجد الإبراهيمي وتسليمه لإدارة الأوقاف الإسلامية في رمضان خصوصا أيام الجمعة جزء من مخططات السيطرة الكاملة عليه.

خطوات الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة تعدّ تعديًا سافرًا على مكانة المسجد الإبراهيمي، وانتهاكًا صارخًا وخطيرًا ضمن مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية.







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الاحتلال

المسجد الابراهيمى

حماس

غزة






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